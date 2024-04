Un quadro | la malizia | i pazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Lasta solo negli occhi di chi guarda. Michelangelo Buonarroti pronunciò questa parole più di 500 anni fa, ma sono parole che non tramontano mai. Parole fra l'altro tornate di moda nelle ultime settimane, quando attorno a una mostra in una chiesa di Carpi si è scatenato un mezzo inferno per unche raffigura una persona chinata sul corpo di Cristo disteso a terra. L'inferno è diventato totale quando nei giorni scorsi un mister X non ancora identificato ha fatto la follia di aggredire l'artista e sfregiare la tela. Ma torniamo a quel. Lo sguardo malizioso fa pensare a un qualcosa di proibito in atto; lo sguardo non malizioso osserva soltanto un'opera d'arte, che può piacere o meno. Il vescovo di Modena, Erio Castellucci, prelato di spicco a livello non solo emiliano, ha svelato al nostro Stefano Marchetti di essere ...