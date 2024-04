(Di martedì 2 aprile 2024) Undi Riccardo Milani, con 131.324 spettatori,ildiè ilpiù. Interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, ilcresce rispetto alla giornata di Pasqua, sfiorando 1 milione di euro (935.597 euro). Il totale, dopo 5 giorni, è di quasi 2.8 milioni di euro (2.765.744 euro) con 394.556 spettatori. "Il successo di Unfa bene a tutti! Un segnale positivo per il cinema italiano che ci fa capire sempre di più l'interesse del pubblico per le storie vere e di sentimenti che raccontano della nostra cultura italiana - dice in una nota Giampaolo Letta, Ad di Medusache distribuisce il-: Riccardo Milani ci ha ...

Un Mondo a Parte il film più visto anche nel giorno di Pasquetta - Un Mondo a Parte di Riccardo Milani, con 131.324 spettatori, anche il giorno di Pasquetta è il film più visto. Interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il film cresce rispetto alla giorna ...ansa

J.K. Rowling contro legge scozzese che punisce transfobia - L'entrata in vigore di una legge scozzese intesa a combattere l'incitamento all'odio, in particolare nei confronti delle persone transgender, ha suscitato polemiche che hanno coinvolto JK Rowling, aut ...ansa

Una nuova visione dell’autismo per rompere un circolo vizioso - Si stima che in Italia un bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi che sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Sono dati dell'Istituto sup ...invisibili.corriere