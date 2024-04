La Procura di Pordenone ha aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte della 12enne americana trovata cadavere dal papà, militare alla base di Aviano, nel suo letto per ... (fanpage)

Un dodicenne apre il fuoco in una scuola in Finlandia uccidendo un compagno - Un ragazzo di dodici anni ha aperto il fuoco in una scuola a Vantaa, a nord della capitale finlandese Helsinki, uccidendo un compagno e ferendone gravemente due, prima di essere arrestato. Leggi ...internazionale

Video. Le speranze di Vera e Francisco, due giovani attivisti per il clima - Abbiamo incontrato i due giovani in Catalogna, in occasione della campagna europea #ForOurPlanet ...it.euronews

Spari in una scuola in Finlandia, un morto - Uno sconosciuto, già fermato dalla polizia, ha aperto il fuoco in un istituto scolastico di Vantaa, alla periferia di Helsinki. La vittima, altri due feriti e lo sparatore sono minorenni ...rsi.ch