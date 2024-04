Un 65enne violentato per mesi dai suoi inquilini | arrestata la coppia che aveva preso in affitto la casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Ripetute violenze sessuali contro un uomo di 65 anni. Unadi Caltanissetta è accusata di abusi sessuali compiuti sul proprietario dell’abitazione a Cogne, in provincia di Aosta, dove erano in. Secondo quanto ricostruito lainuno degli appartamenti di proprietà della vittima nel giugno scorso. Inizialmente i due, secondo quanto apno intavolato rapporti amichevoli con il proprietario di, ma poi l’uomo è stato costretto in almeno una decina di episodi a subire atti sessuali, spesso filmati e divenuti oggetto di ricatto da parte degli abusanti. L’accusa è riduzione in schiavitù – Durante una violenza, come testimoniano alcune immagini, la vittima sarebbe anche svenuta. La ...