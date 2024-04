ULTIM’ORA SERIE A – Guai per Gasperini | si ferma il titolarissimo | lungo stop in vista

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 2 aprile 2024) Brutte notizie in casa Atalanta, i bergamaschi perdono per infortunio una pedina importante per la squadra. A Bergamo Gapserini e i suoi uomini preparano la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Domani alle ore 21:00 andrà in scena la semifinale di andata all'”Artemio Franchi” di Firenze. La Dea arriva alla sfida in ottime condizioni, dopo l’importante vittoria per 3-0 contro il Napoli di sabato scorso. Al “Maradona” i nerazzurri hanno dimostrato forza e compattezza, mettendo in campo una prestazione di livello contro un Napoli poco brillante. A segno per gli uomini diMiranchuk, Scamacca e il solito Koopmeiners (che era partito dalla panchina). Per quanto riguarda invece il match di domani sera,sta valutando diversi cambiamenti rispetto alla partita di campionato di sabato. Carnesecchi va verso la con...