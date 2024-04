Ultim’ora Juventus | Giuntoli ha scelto il sostituto di Manna | arriva dalla Serie B

(Di martedì 2 aprile 2024) In casasempre più vicino l’addio di Giovanni, il dsha individuato il. Non solo mercato per quanto riguarda Cristianoe la sua. Innanzitutto le attenzioni maggiori sono sulla partita di questa sera: la semifinale di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e la Lazio di Tudor. Le due compagini si sono affrontate proprio nella scorsa giornata di campionato, allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di casa ha battuto gli uomini di Allegri per 1-0. Risultato maturato dopo una partita combattuta, sbloccata al terzo minuto di recupero del secondo tempo dal colpo di testa di Marusic. La Vecchia Signora, che non vince da quattro partite consecutive, ha bisogno di ritrovare il successo non solo per il morale ma anche per raggiungere gli ...

ULTIM’ORA dalla Continassa: arrivano nuovi importanti aggiornamenti legati alla situazione infortuni in casa Juve. Napoli-Juve è alle porte e numerosi aggiornamenti arrivano dalla Continassa in ... (spazionapoli)

Juve, Paganin: "Allegri via Quando hanno cambiato per Sarri..." - Appena due punti nelle Ultime quattro partite hanno certificato la crisi della Juventus che questa sera sfiderà di nuovo la Lazio, in Coppa Italia, dopo il ko di sabato ...lalaziosiamonoi

Come vedere Juventus-Lazio in streaming dall'estero (Coppa Italia) - Le indicazioni su come vedere in streaming dall'estero l'andata di semifinale di Coppa Italia di stasera tra Juventus e Lazio.ilsoftware

Ultim'ORA Sky - E' fatta per Manna! C'è già accordo con ADL, sarà il nuovo ds. E spunta nome del nuovo tecnico - L'attuale dirigente e collaboratore di Giuntoli alla Juventus ha già dato il suo sì al passaggio in azzurro. In attesa delle firme, il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano. Lo ...tuttonapoli