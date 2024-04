Ultime Notizie Roma del 02-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione La guerra è Medio Oriente in apertura di giornale sette operatori umanitari tra cui alcuni stranieri sono stati uccisi in un attacco israeliano nella striscia di Gaza tra le vittime ci sono cittadini polacchi australiani britannici nell’attacco che ha colpito l’auto su cui viaggiavano i cooperanti è rimasto ucciso almeno anche un palestinese Un’altra vittima aveva doppia cittadinanza agli Stati Uniti e Canada si ritiene che siano i primi operatori umanitari stranieri ed essere uccisi a Gaza dall’inizio della guerra l’unghia che insieme alla spagnola Open Arms ha portato il primo carico di Aiuti dal mare a Gaza City annunciato di avere sospeso le operazioni umanitarie il completo in Ucraina nei primi tre mesi dell’anno le forze russe hanno ...