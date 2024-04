Ultime Notizie Roma del 02-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con le informazioni e buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cuore Medio Oriente in primo piano fucile in un attacco di israeliano sette operatori umanitari della World Central Kitchen la Ong che finora portava aiuti alimentari nella striscia di Gaza un missile ha colpito un convoglio di auto blindate su cui viaggiavano le vittime sono tutte occidentali tranne l’autista palestinese aveva appena scaricato 100 tonnellate di cibo nel deposito il fondatore dell’organizzazione è lo chef José Andres suona Israele si fermi stop all’uso di cibo come arma per l’esercito di Tel Aviv è stato un tragico incidente lamg sospende l’operazione nella striscia gli operatori umanitari devono essere protetti mentre forniscono aiuti che sono disperatamente necessari invitiamo Israele a indagare rapidamente su ...