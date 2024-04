Ultime Notizie Roma del 02-04-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)Daily News radio giornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Bari è stato ucciso in un agguato Raffaele Lello Capriati figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati quest’ultimo boss storico dell’omonimo clan mafioso di Bari Vecchia il delitto è stato compiuto a colpi di pistola nel rione Torre a Mare Capriati era stato scarcerato qualche tempo fa dopo aver scontato diciassette anni per concorso nell’uccisione di Michele Fazio sedicenne ucciso per errore a Bari vecchia il dodici luglio del 2001 andiamo a Nuoro qui due ragazzini di 14-15 anni Patrick zola e dettanono sono morti nel crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città molto probabilmente due ragazzini stavano giocando all’interno dell’edificio assieme ad altri amici che si sono salvati quando c’è stato il crollo l’allarme è stato dato ...