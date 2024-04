Ultime Notizie Roma del 02-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)Daily News radio giornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio diverse persone che lavoravano per la regista statunitense War sempre Kitchen sono state uccise in un attacco aereo israeliano il fondatore dell’organizzazione Umanitaria lo chef ispano americano José Andres si è detto disperato per la morte di sette operatori nella sua NG uccisi Oggi abbiamo perso molti dei nostri fratelli e sorelle in un attacco aereo delle dfe ed esercito israeliano a Gaza Il mio cuore è spezzato dice il governo israeliano deve fermare queste uccisioni indiscriminate Deve smettere di limitare gli aiuti umanitari smettere di uccidere civili e gli operatori umanitari e smettere di usare il cibo come arma di guerra l’ID F sta conducendo un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente ...