UFFICIALE ? Inter | Champions League matematica | scatta il riscatto per un giocatore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) L’si è qualificatamente alla prossima. L’aritmetica è arrivata con la vittoria di ieri sera con l’Empoli., di conseguenza, ildi unpreso in estate.? Carlos Augusto è ufficialmente undell’. L’, vincendo ieri contro l’Empoli, si è qualificatamente in, visti i 27 punti di vantaggio dalla Roma. Di conseguenza, èto anche ilper il laterale brasiliano preso la scorsa estate dal Monza. Come si evince dal bilancio nerazzurro, Carlos Augusto veniva rito ...