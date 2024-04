Ucraina | Russia prepara attacco | ecco dove colpirà Mosca

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) - Launa nuova offensiva nella guerra ine sferrerà l'tra la fine della primavera e l'estate., però, concentrerà l'in particolare su una 'zona operativa', secondo lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War, think tank americano che monitora il conflitto iniziato oltre 2 anni fa con l'invasione ordinata da Vladimir Putin e delinea il quadro sul campo. La, affermano gli esperti, dovrebbe concentrare i propri sforzi nella zona occidentale del Donetsk, con l'obiettivo di capitalizzare i progressi di portata contenuta già conseguiti dalle forze armate negli ultimi mesi. L', d'altra parte, ha già delineato un quadro nel quale la pressione russa pare destinata ad aumentare ...

