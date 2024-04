(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Launa nuova offensiva nella guerra ine sferrerà l'tra la fine della primavera e l'estate., però, concentrerà l'in particolare su una 'zona operativa', secondo lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War, think tank americano che monitora il conflitto iniziato oltre 2 anni fa con l'invasione ordinata da Vladimir Putin e delinea il quadro sul campo. La, affermano gli esperti, dovrebbe concentrare i propri sforzi nella zona occidentale del Donetsk, con l'obiettivo di capitalizzare i progressi di portata contenuta già conseguiti dalle forze armate negli ultimi mesi. L', d'altra parte, ha già delineato un quadro nel quale la pressione ...

(Adnkronos) – La Russia prepara una nuova offensiva nella guerra in Ucraina e sferrerà l’ attacco tra la fine della primavera e l’estate. Mosca , però, concentrerà l’ attacco in particolare su una ... (calcioweb.eu)

Lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War: i russi devono concentrarsi su una direttrice La Russia prepara una nuova offensiva nella guerra in Ucraina e sferrerà l' attacco tra la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La Russia prepara una nuova offensiva nella guerra in Ucraina e sferrerà l' attacco tra la fine della primavera e l'estate. Mosca , però, concentrerà l' attacco in particolare su una 'zona ... (periodicodaily)

Attentato a Mosca, l’ultima pista del Cremlino: terroristi col chip in testa teleguidati dagli ucraini - Lo scontro tra Occidente e Russia si arricchisce di nuove improbabili accuse e di inchieste, queste sì frutto di un lungo lavoro, che fanno affiorare inquietanti sospetti sullo scontro tra ...ilgazzettino

Guerra Ucraina, Mosca citerà Kiev in giudizio per terrorismo. 4 arresti in Daghestan. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca citerà Kiev in giudizio per terrorismo. 4 arresti in Daghestan. LIVE ...tg24.sky

Ucraina, Russia prepara attacco: ecco dove colpirà Mosca - Secondo lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War, i russi non hanno risorse per un'offensiva su vasta scala ...adnkronos