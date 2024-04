(Di martedì 2 aprile 2024) Lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War: i russi devono concentrarsi su una direttrice Launa nuova offensiva nella guerra ine sferrerà l'tra la fine della primavera e l'estate., però, concentrerà l'in particolare su una 'zona operativa', secondo lo scenario delineato dall'Institute for the Study of

L'esplosione, la nube a fungo che sale e la distruzione. Per la prima volta la Russia avrebbe usato una bomba termobarica da 1500 kg in Ucraina . Una « mini atomica» viene definita... (ilmattino)

(Adnkronos) - La Russia prepara una nuova offensiva nella guerra in Ucraina e sferrerà l' attacco tra la fine della primavera e l'estate. Mosca , però, concentrerà l' attacco in particolare su una ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – La Russia prepara una nuova offensiva nella guerra in Ucraina e sferrerà l’ attacco tra la fine della primavera e l’estate. Mosca , però, concentrerà l’ attacco in particolare su una ... (calcioweb.eu)

Guerra Ucraina, Mosca citerà Kiev in giudizio per terrorismo. 4 arresti in Daghestan. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca citerà Kiev in giudizio per terrorismo. 4 arresti in Daghestan. LIVE ...tg24.sky

Ucraina, Russia prepara attacco: ecco dove colpirà Mosca - Secondo lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War, i russi non hanno risorse per un'offensiva su vasta scala ...adnkronos

La guerra santa di Kirill per cancellare l'Ucraina - Altro che dialogo, il Patriarcato di Mosca punta alla conquista spirituale e armata di Kyiv. Un documento apocalittico che giustifica la guerra di Putin ...ilfoglio