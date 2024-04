Ucraina | Bielorussia inizia esercitazioni militari vicino a confini con Ue

Kiev, 2 apr. (Adnkronos) - L'esercito bielorusso ha inizia to le esercitazioni militari vicino ai confini con Polonia, Lituania e Ucraina . Lo ha riferito il ministero della Difesa di Minsk, mentre il ... (liberoquotidiano)

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. C’è un ottavo arresto per la strage a Mosca. Ucraini: «Colpita nave russa Olshansky». Zelensky rimuove Danilov dal ... (corriere)