Ucraina | almeno 7 feriti in attacco con droni nella repubblica russa del Tatarstan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Mosca, 2 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -sette persone sono rimaste ferite in uncondel, a più di mille chilometri dal confine con l'. Lo ha riferito su Telegram il governatore Rustam Minnikhanov, precisando che gli attacchi sono stati compiuti contro le città di Elabuga e Nizhnekamsk. In entrambi i casi gli obiettivi sarebbero stati alcune industrie della zona. Le forze ucraine, identificate come responsabili dai media russi, non hanno commentato l'accaduto, né le autorità delhanno specificato di più sugli obiettivi. Si suppone chezona vengano fabbricatidi tipo 'Shahed', utilizzati nell'aggressione contro ...