Uccisi 7 operatori umanitari della Ong World Central Kitchen a Gaza

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Setteong statunitense, fondata dello chef Josè Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano. Lo ha annunciato lo stesso Josè Andres, che su X ha scritto: “Queste persone sono angeli,è sconvolta nel confermare che sette membrinostra squadra sono statiin un attacco dell’Idf”. In una nota la ong ha spiegato che i cooperanti”provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese”. “In seguito alle notizie riguardanti il personale...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , Israele indaghi» (corriere)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , Israele indaghi» (corriere)

Gaza, i corpi degli operatori WCK portati via dall'ospedale Deir al-Balah - (LaPresse) I corpi dei 7 operatori umanitari di World Central Kitchen, rimasti Uccisi a Gaza in un raid israeliano, sono stati portati ...stream24.ilsole24ore

Gaza, i resti della macchina su cui viaggiavano i sette operatori umanitari Uccisi in un raid - Sette operatori della ong spagnola World Central Kitchen, di proprietà dello chef José Andrés, sono stati Uccisi lunedì sera in un bombardamento dell'esercito israeliano contro il… Leggi ...informazione

Ambra Angiolini canta "Never Can Say Goodbye" a "Non è la Rai" 1993 - Le ragazze si scatenano sulle note del singolo di Clifton Davis reso celebre nel 1974 dalla cover di Gloria Gaynor ...tgcom24.mediaset