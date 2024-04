Tuttosport – dalla Juve al Napoli C’è il nome per la panchina

(Di martedì 2 aprile 2024) 2024-04-02 15:07:02 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Manna:Svizzera alla, ora ilUna crescita, quella di Giovanni Manna, partita da lontano, ed in particolareSvizzera. Il classe 1988 inizia con le esperienze formative con Chiasso prima e Lugano poi, in particolare l’ultima ricca di soddisfazioni: con i bianconeri del Canton Ticino, infatti, arriva alla terza posizione in classifica centrando la qualificazione in Europa League. Un percorso votato sempre al miglioramento, e così passa da un bianconero ad un altro, quello dellantus. Dapprima diventa responsabile della Primavera, poi passa al ruolo di direttore sportivo della Next Gen. Con l’U23 bianconera, dal suo approdo nel 2019, riesce a togliersi grandi soddisfazioni. La vittoria ...

2024-03-16 00:40:51 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport : EMPOLI (Firenze) – Terza sconfitta consecutiva di misura per l’Empoli di Davide Nicola, dopo quelle con ... (justcalcio)

Periodo alquanto complicato per la Juventus sotto il piano dei risultati e per Massimiliano Allegri , ancora una volta – come spesso accaduto in questo suo secondo ciclo a Torino – finito sul banco ... (sportface)

Putin, 'puniremo gli sponsor dei terroristi del Crocus' - (ANSA) - MOSCA, 02 APR - La Russia punirà gli sponsor dei terroristi che hanno attaccato il Crocus City Hall di Mosca. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass. "Le forze di sicu ...tuttosport

Manna, scippo De Laurentiis: dalla Juve al Napoli. C’è il nome per la panchina - Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare il primo sgambetto alla Juventus in vista della prossima stagione. Il presidente del Napoli, infatti, ha trovato l'accordo con Giovanni Manna per il ruolo di ds ...tuttosport

Allegri via dalla Juve, esonero non è impossibile: due profili valutati dalla società - Allegri via dalla Juventus, l’esonero non è impossibile: la società bianconera sta valutando due profili. Saranno decisive le partite contro Fiorentina e Torino.fanpage