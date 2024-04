Turisti e maltempo | feste a due volti Tante presenze | bilancio positivo

(Di martedì 2 aprile 2024) Siena, 2 aprile 2024 – Peccato per il tempo uggioso che ha bersagliato tutta la Pasquetta, ma ildi questa prova generale di stagioneca è comunque. Nelle varie zone della provincia si è brindato a numeri importanti (vedi pagina a fianco), così anche il capoluogo ha fatto registrare. "Da operatori del settore e albergatori ho avuto conferme positive – afferma Vanna Giunti, assessore al turismo –, non era scontato considerata la Pasqua precoce e la stagione tra l’incerto e il brutto, ma i numeri sono stati confortanti, soprattutto grazie agli italiani. L’arte e la cultura continuano a essere uno straordinario motivo di attrazione". Un risultato che soprattutto, per l’assessore, va letto per un risultato: "La crescita dei pernottamenti è ciò che ci interessa di ...

Milano , 30 marzo 2024 – Il cielo sopra Milano non è esattamente azzurro ma tendente un anomalo giallo/grigio e l’aria non è di una dolce primavera, anzi, ma a loro non importa. Sono le decine di ... (ilgiorno)

La movida pesarese sold out per Pasqua, solo il maltempo ha fermato la festa - PESARO Valzer dei locali della zona mare, fra chi ha lasciato ed è in cerca di nuove gestioni, prossime aperture e la ripartenza di locali e chioschi del lungomare per il ponte pasquale.corriereadriatico

Pasqua bagnata e con allerta: disdette e partenze anticipate nel Levante della provincia di Genova - Il cattivo tempo ha rovinato il primo ponte festivo di primavera in Riviera, frenando i Turisti del last minute. Werdin (Federalberghi): “Trovare alternative ...ilsecoloxix

Ponza, il traghetto non parte: corse saltate per maltempo. L’ira del sindaco: «Centinaia di Turisti a terra, cambiate comandante: non è idoneo» - La stagione Turistica a Ponza è iniziata sotto una cattiva stella. Alla vigilia di Pasqua il traghetto Quirino non è partito dal Molo Azzurra di Formia, causando disagi e ...ilmessaggero