Turchia | incendio in una discoteca a Istanbul nel seminterrato di un condominio | decine di morti – I video

È di almeno 25 morti e diversi feriti gravi in Turchia il bilancio di un incendio scoppiato in un night club a Istanbul durante dei lavori di ristrutturazione. Lo riferiscono autorità e media locali. ... (liberoquotidiano)

Un incendio è scoppiato in un night club al centro di Istanbul. Al momento il bilancio è di ventinove persone morte e almeno otto feriti, sette dei quali ricoverati in ospedale in condizioni gravi. ... (ilfattoquotidiano)