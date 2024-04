Turchia | incendio in un palazzo nel centro di Istanbul | 15 morti e almeno 8 feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Unsi è propagato improvvisamente al primo piano di undi 12 piani nel quartiere Sisli, neldi. Un rogo devastante che ha avvolto l’intero edificio e che ha provocato una vera e propria tragedia: il bilancio, al momento, è infatti di 15 vittime e di, alcuni dei quali trasportati d’urgenza in ambulanza a causa di problemi respiratori dovuti al fumo intenso. In base a quanto reso noto dalla Cnn turca, l’area è stata isolata e sono sopraggiunti i vigili del fuoco che sono riusciti a trarre in salvo diverse persone, intrappolate nelnel momento in cui le fiamme hanno iniziato a diffondersi. Le operazioni di salvataggio stanno proseguendo in questi minuti, mentre al momento non ci sono ancora certezze sulla ...