Turchia | incendio in un night club di Istanbul | almeno ventinove morti Cinque persone fermate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Unè scoppiato in unal centro di. Al momento il bilancio è dimorte eotto feriti, sette dei quali ricoverati in ospedale in condizioni gravi. È quanto riportato dall’agenzia di stampa turca Anadolu. Ma altri fonti di informazione parlano ditredicirimaste ferite. Il governatore diDavut Gul fa sapere che “le cause dell’sono in corso di accertamento. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavoravano ai lavori per la ristrutturazione”. Nel frattempo “è stato emesso un mandato di arresto persospetti, tra cui tre funzionari del posto di ...