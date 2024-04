Turchia | esplosione nel nightclub Masquerade di Istanbul | 29 morti e 8 feriti | la polizia ferma cinque persone - VIDEO

(Di martedì 2 aprile 2024) Un incendio è scoppiato alle 13 di oggi in via Ildiz Posta, all'interno della discoteca, un night club situato nel centro di, nel quartiere Besiktas nella parte europea della città. Il tragico bilancio parla di ventinovemorte e altre otto ferite, la maggior parte ricover

