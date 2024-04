Tumori | Consulcesi | Aria pulita sostiene Bicinrosa contro cancro al seno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 2 aprile 2024) L'azione collettiva per il diritto a un ambiente meno inquinato supporta la pedalata solidale del Campus Bio-Medico di Roma L'azione collettiva '', cheporta avanti per difendere il diritto di tutti i cittadini alla salute e a vivere in un ambiente sano,, la pedalata solidale organizzata dalla Fondazione Policlinico universitario Campus