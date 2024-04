(Di martedì 2 aprile 2024) C'è preoccupazione per i casi in aumento nei giovani. Secondo gli esperti, questa improvvisa crescita è dovuta allo stile di vita e alle abitudini poco sane. Ma c'è un nuovoche può aiutare nella diagnosi

Cerveteri , 2 aprile 2024 – “Negli ultimi anni il cancro del colon retto in Italia si conferma uno tra i tumori con più elevata prevalenza e incidenza in entrambi i sessi e purtroppo è ancora gravato ... (ilfaroonline)

Tumore al colon, individuato dai medici un nuovo sintomo: ecco quale - C'è preoccupazione per i casi in aumento nei giovani. Secondo gli esperti, questa improvvisa crescita è dovuta allo stile di vita e alle abitudini poco sane. Ma c'è un nuovo sintomo che può aiutare ne ...ilgiornale

Influenza intestinale, quanto dura Dai dolori addominali alla febbre alta: tutti i sintomi, boom dopo Pasqua - Infreddature, molti mal di pancia e mal di stomaco. Pasqua e Pasquetta hanno lasciato un segno immediato, complici il 'clima ballerino' del weekend, qualche leggerezza rispetto all'alimentazione, con ...msn

Tumore al colon, nuovo sintomo individuato dai medici. Lo studio: «Casi in aumento anche nei giovani» - Tumore al colon, casi in aumento per gli under 40. A lanciare l'allarme è il dottor Michael Cecchini, co-direttore del programma colorettale presso il Center for Gastrointestinal Cancers e oncologo ...ilmattino