(Di martedì 2 aprile 2024) Donaldha pagato unadi 175di dollari perildei suoidurante il processo per frode a New York

Trump, pagata cauzione da 175 milioni per evitare sequestro dei beni - Donald Trump ha pagato una cauzione di 175 milioni di dollari per il suo caso di frode civile a New York, bloccando la riscossione degli oltre 454 milioni di dollari di cui è debitore e impedendo allo ...ilsole24ore

Trump ha ottenuto una tregua all’ultimo minuto poiché un giudice ha ridotto la cauzione per frode a 175 milioni di dollari - Scritto da Madeleine HalpertNotizie della BBC, New York25 marzo 2024, 15:38 GMTAggiornato 2 ore faPer riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o ...gossipitaliano