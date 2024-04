Trump evita il sequestro dei beni | pagata cauzione da 175 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Donaldha pagato lada 175diper il caso di frode civile a New York,ndo ildei suoida parte delle autorità statali che avrebbero potuto ostacolare l'impero commerciale dell'ex presidente degli Stati Uniti. In una nota, il suo avvocato, Alina Habba, ha commentato: "Come promesso, il presidente ha versato la. Non vede l'ora di rivendicare i suoi diritti in appello e ribaltare questo verdetto ingiusto"., che si appresta a sfidare Joe Biden nelle elezioni presidenziali americane di novembre, è stato giudicato responsabile il 16 febbraio di aver gonfiato in modo fraudolento gli asset delle sue società per assicurarsi migliori ...