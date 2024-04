Trump è un magliaro degli affari | ecco una lista dei suoi business falliti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Di Truth, il social media disbarcato a Wall Street (tutti hanno sbandierato il +58% al primo giorno di quotazione), va detto che perde un sacco di soldi, ha molti meno utenti e meno entrate di qualsiasi altro social network, in sostanza – come molti altruidel tycoon – è una conchiglia vuota (rilevata da un’azienda fallita) a uso e consumo di schiere di seguaci e fanatici. Un’azienda farlocca. Più che di Truth, bisognerebbe parlare di Fake. L’operatività del social media è praticamente inesistente. Una valutazione di borsa di oltre 9 miliardi di dollari cozza con i fondamentali. Ha perso 49 milioni di dollari nei nove mesi fino a settembre 2023, generando solo 3,4 milioni di entrate. In confronto, Facebook (ora Meta) aveva fatturato 3,71 miliardi l’anno della quotazione ed era redditizia (nel 2023 Meta ha guadagnato 39 miliardi, con ...