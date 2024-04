Truccavano il contachilometri per alzare il prezzo delle auto usate | sette arresti nel Bresciano

(Di martedì 2 aprile 2024) Guardamiglio (Lodi), 2 aprile 2024 - Vendevanodopo aver truccato ilper "ringiovanirle" e venderle ad unpiù alto. Ma i carabinieri della stazione di Guardamiglio, in collaborazione con il nucleo operativo del comando compagnia di Codogno, sono riusciti, dopo lunghe indagini, a risalire ai presunti colpevoli, in tutto, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe. I militari dell'Arma si sono presentati ieri mattina all'alba a Padenghe sul Garda e Montichiari, nel, per dare esecuzione ad una ordinanza di misure cautelari personali in carcere, con sequestro preventivo di veicoli, emessa dal Gip di Brescia su richiesta della locale Procura. codogno carabinieri della compagnia di codogno Contestualmente, sono stati ...

