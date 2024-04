Trevisani | «Sentenza Acerbi? Disaccordo! Juan Jesus non è pazzo»

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel post partita di Inter-Empoli, Riccardoin diretta su Pressing, si è pronunciato anche sulla vicenda, scoppiata dopo la sfida contro il Napoli e le accuse di. ERRORE – Nel post partita di Inter-Empoli, negli studi di Pressing su Italia 1, ha parlato Riccardo. Tra i tanti temi toccati il noto giornalista ha parlato anche del caso. Queste le sue parole: «Sono d’accordo con Zazzaroni dopo anni (ride). Non cambio idea, non pensosia un. Resto convinto di quello che ho visto, era molto più facile dargli tre giornate e finirla all’italiana. Io non sono d’accordo con lae con il dietrofront di». Inter-News - Ultime notizie e ...

Le pagelle di Piantanida: Sekulov "pollo", Chukwueze chiama Trevisani - Con il cambio di allenatore e di stagione, nella stagione dei ciliegi in fiore sboccia come i sakura. Non ci è dato sapere se Tudor abbia il pollice verde, ma il pollice verso l’alto per il giapponese ...sportmediaset.mediaset

Pastore: "Acerbi-Juan Jesus, incredibile ossimoro nella Sentenza. Si rivoltano nella tomba i..." - Rosario Pastore, giornalista, in passato autorevole firma de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato un passaggio della Sentenza del giudice sportivo.areanapoli

Trevisani: "Talento immaginifico. Lo facevano giocare terzino" - In un intervento su Twitch, il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato di un giovane talento del calcio italiano.areanapoli