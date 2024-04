Treviglio | contrasto al fenomeno delle baby gang | altri 800 giovani controllati

(Di martedì 2 aprile 2024). Proseguono serrate le operazioni di controllo dei carabinieri didopo i vari episodi di cronaca che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Nell’ultima settimana – da lunedì 25 marzo a lunedì 1 aprile – i militari della Compagnia dihanno eseguito controlli su800: un centinaio di essi sono stati identificati dalle 22 di sabato fino alle prime ore del mattino di domenica – il giorno di Pasqua – in una fascia oraria considerata “sensibile”, nelle aree del centro storico, della Stazione ferroviaria e inluoghi ritenuti di interesse operativo. Anche negli ultimi sette giorni il servizio ha visto un massiccio impiego di carabinieri e mezzi, anche con l’utilizzo della “Stazione mobile”. Un servizio ad alta visibilità che mira a dissuadere i ...

