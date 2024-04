Treni in ritardo | guasto alla linea tra Firenze e Roma

(Di martedì 2 aprile 2024) Orvieto (Terni), 2 aprile 2024 – Rallentamenti per la circolazione ferroviaria alta velocità traa causa di unelettrica tra Orvieto e Civitella d'Agliano. Il problema si è verificato prima delle 7 e i tecnici si sono messi subito al lavoro per la riparazione.talia segnala che iAlta Velocità possono essere instradati sullaconvenzionale tra Orvieto e Orte e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a un’ora. Fra i convogli coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: • FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27) • FR 8505 Bolzano (5:12) -Termini (10:10) • FR 9601 Milano Centrale (5:20) - Napoli Centrale (10:03) Il treno Intercity Notte 797 ...

