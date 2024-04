Tre motociclisti si schiantano a Pasquetta | uno è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue incidenti stradali hanno coinvolto trenel giorno ditra Irpinia e Sannio, in Campania, con il più grave avvenuto a Pratola Serra. Una delle moto è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, causando lo stesso destino alla moto che la precedeva. Il bilancio è di una persona in, ricoverata al Moscati di Avellino. Un altro incidente si è verificato all'uscita di San Giorgio del Sannio lungo il raccordo autostradale, coinvolgendo un'auto e una moto. Entrambi gli incidenti hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.