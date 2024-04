Travacò Siccomario | si ferisce con la semerigliatrice in giardino | amputato un dito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024)(Pavia), 2 aprile 2024 - Era neldi casa e stava lavorando con una smerigliatrice a disco. Un uomo di 41 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza per le gravi conseguenze di un infortunio domestico. Non è in pericolo di vita, ma ha subìto conseguenze permanenti, in particolare per l'amputazione di undi una mano. L'incidente è successo ieri, lunedì 1 aprile, poco prima di mezzogiorno. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Martino, della Compagnia di Pavia, per ricostruire l'accaduto, senza riscontrare responsabilità di altre persone. Utilizzando la smerigliatrice a disco, lo stesso 41enne deve aver perso il controllo dell'affilato utensile, che gli ha letteralmente ...