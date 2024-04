Trampolino Elastico | via agli Europei | l’Italia punta al podio con 12 Azzurri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Prende il via, nella giornata di domani, il Campionato Europeo Senior e Junior di. La competizione sarà in svolgimento fino al 7 aprile a Guimares, in Portogallo. In gara ci saranno 325 senior e 291 junior, di 29 Paesi diversi. Ancheschiera i suoi campioni eal. Gliconvocati e il programma delle gare – federginnastica.it Il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro ha convocato, tra i grandi, Marco Lavino (Ginnastica Brindisi), Samuele Patisso Colonna e Isabella Murgo (Milano 2000), Sofia Pellissier (Polisportiva Bentegodi) e Chiara Cecchi (Giobri). A rappresentare l’Italbaby, invece, ci saranno Ascanio Lazzarini, Federico Tonelli, Agata Biancolini e Carolina Urso (Alma Juventus Fano), Luca Resch e Letizia ...