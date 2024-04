Tragico schianto con la Ferrari a 200 km h | identificato un noto dj | è mistero sull’altro passeggero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Pasqua di sangue sulla bretella di raccordo tra Ivrea e Santhià, dove unasi è schiantata contro un guard rail per poi prendere fuoco domenica mattina scorsa. A bordo del bolide, unaGTC4 Lusso, c’erano due persone, entrambe morte carbonizzate dopo l’incendio che si è propagato in seguito al terrificante impatto. Con ogni probabilità una delle due persone a bordo dell’auto era Mysni Pestaj, undj originario del Kosovo, ma residente a Villeneuve, nel cantone del Vaud in Svizzera. Si indaga ancora per risalire alla seconda vittima, rimasta al momento senza un’identità. Il veicolo infatti è intestato proprio a Pestaj, che non ha fatto avere più sue notizie dal giorno di Pasqua, come confermato dal fratello giunto in Italia. Le dinamiche del devastante incidente Nel terribile ...