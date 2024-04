Tragico incidente in moto a Miami | morto Giuseppe | aveva 28 anni Gravissimo l' amico

(Di martedì 2 aprile 2024) Due giovani bergamaschi sono rimasti coinvolti in un drammatico, in Florida, e uno di loro è, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. L'...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , Israele indaghi» (corriere)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , Israele indaghi» (corriere)

Gaza, raid israeliano uccide 7 operatori umanitari di Wck - (LaPresse) Il premier israeliano Netanyahu ha riconosciuto che le forze di Tel Aviv hanno effettuato l'attacco in cui a Gaza sono rimasti ...stream24.ilsole24ore

incidente nel milanese: 46enne originario di Marsala travolto dalla metro - Tragico incidente nella giornata di Pasquetta nel milanese. A perdere la vita un 46enne, originario di Marsala (T.T. le sue iniziali). L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nel tratto della linea ...itacanotizie

Ferrari in fiamme dopo lo schianto a 200 all'ora: chi era "Dj Style Q", una delle due vittime - L'unica cosa al momento certa è che non si trattava della moglie dell'uomo, dato che al momento del Tragico incidente delle scorsa domenica, quest'ultima non era in Italia insieme a lui ma si trovava ...ilgiornale