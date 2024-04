Tragico Incidente a San Benedetto dei Marsi | Muore Giovane di 20 Anni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 aprile 2024) L'Aquila - Una tragica fatalità ha colpito nella notte di Pasqua il territorio di Sandei, un piccolo centro dellaca, con la perdita della vita di Gioia Muliere, unadi soli 20. La ragazza si trovava a bordo di un'auto insieme al suo fidanzato, che è stato successivamente trasportato all'ospedale di Avezzano per ulteriori accertamenti. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare per la. Sul luogo dell'sono intervenuti immediatamente l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che attualmente stanno conducendo approfonditi accertamenti sulla dinamica dell'. È importante sottolineare che l'auto dei giovani era l'unica coinvolta nell', ...