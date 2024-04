Tragedia notturna all' Aquila | un morto in un incendio in un appartamento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 aprile 2024) L'- Unaha colpito la città dell'durante la notte, con lo svilupparsi di unall'interno di unsito al primo piano di un edificio nel quartiere del Torrione. Le fiamme hanno causato la perdita di una persona di 62 anni, ritrovata senza vita all'interno dell'abitazione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, il personale del servizio medico di emergenza 118 e la Squadra Volante della Polizia. Al momento, le autorità sono alle prese con l'indagine per stabilire l'origine dell'e le cause del decesso, che potrebbero essere riconducibili a un'eventuale intossicazione. L'intera comunitàna è scossa da questo tragico evento, mentre le indagini proseguono per far luce su quanto ...