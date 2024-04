Tragedia nel Nisseno | si schianta con la moto contro un carro attrezzi | morto il 30enne Calogero Pace

(Di martedì 2 aprile 2024) A Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, èun ragazzo di 30 anni dopo un violento scon la. La vittima si chiamavae lavorava per una ditta di trasporti. Il giovane era a bordo del mezzo quando, per cause ancora da accertare, si ètoun

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nel casertano , un centauro 50enne è precipita to in una cava mentre era in sella alla sua moto sul monte Tifata. L’uomo, originario del napoletano, si ... (anteprima24)

Un gravissimo incidente mortale ha sconvolto questa mattina la comunità di San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. La giovane Gioia Muliere, di soli 20 anni, ha perso ... (thesocialpost)

Tragedia a Nuoro, la chiamata al 118. Morti due ragazzi di 14 e 15 anni - La Tragedia in una casa di Nuoro. Tragedia questa sera a Nuoro, dove due bambini sono morti in seguito al crollo di un tetto in via Pasquale Dessanay. Per i bambini non c’era… Leggi ...informazione

Nuoro: crolla un rudere, morti due ragazzini - Tragedia in Sardegna dove due ragazzini di 14 e 15 anni hanno perso la vita nel crollo del solaio di un edificio abbandonato.libero

Macerata, incidente mortale a Pasquetta: auto con 5 ragazzi fuori strada. Federico Garulli muore a 21 anni, gravissimo l'amico - Lacrime e dolore per l’improvvisa Tragedia che si è abbattuta ieri sera sul Fermano ... tutti residenti a Mogliano, nel Maceratese, era appena partita per passare la serata di Pasquetta insieme.ilmessaggero