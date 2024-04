Tragedia in hotel | bambina cade in piscina | parenti si tuffano ma muoiono annegati

(Di martedì 2 aprile 2024)indove unaè caduta ine due suoisi sono tuffati per salvarla: purtroppo sono mortiUna Pasqua che si è conclusa inper una famiglia che voleva trascorrere alcuni giorni di relax e divertimento. Ed invece ha trovato la morte. Ci troviamo in Australia, precisamente al “The Mark Holiday Apartments” di Surfers Paradise. Cosa è successo? Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che unasia caduta in. Nel tentativo di salvarla si sono tuffati in acqua il padre ed il nonno. Questi ultimi due, rispettivamente di 38 e 65 anni, sono mortiin(Pixabay Foto) Cityrumors.itIl ...

Tragedia in mare, 63enne muore mentre fa kitesurf - Un 63enne di Foggia, Franco Carlucci, è morto ieri mattina mentre faceva kitesurf nello specchio d'acqua antistante un villaggio turistico a Vieste, nel Foggiano. Stando a quanto si è appreso, l'uomo ...unionesarda

Bambina cade nella piscina dell'hotel, papà e nonno si tuffano per salvarla ma muoiono annegati: «Non sapevano nuotare» - Una Pasqua all'insegna del divertimento e del relax si è trasformata in una Tragedia. Durante il soggiorno di una familgiola al Top of the Mark Holiday Apartments di Surfers Paradise, ...leggo

Tragedia nel cantiere: "Mario, un artista del legno. Non doveva morire così" - Parla Alvaro Battelli, fratello del falegname colpito da un pannello in hotel "Molto ricercato per il talento con cui realizzava mobili e arredamenti su misura".ilrestodelcarlino