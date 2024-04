Tragedia di Nuoro | aperte le indagini sul crollo che ha ucciso due adolescenti Todde | “L' abbraccio della Sardegna”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Ci sono voluti 14 vigili del fuoco e cinque mezzi per estrarre dalle macerie i corpi senza vita di Patrick Zola ed Ethan Romano, i due amici di 13 e 14 anni uccisi daldi un rudere anel giorno di Pasquetta. I ragazzi stavano giocando nello stabile abbandonato, quando sono crollate due pareti perimetrali al primo piano e il solaio è ceduto. È successo ieri sera nella località nuorese di Badu 'e Carros. A dare l’allarme intorno alle 20 è stata la madre di uno dei duerimasti intrappolati nel ridere di via Dessanay, alla periferia di. “Di fronte a questo dolore non ci sono parole. Solo silenzio e sostegno alle famiglie. Da presidente, porto l'stretto di tutta la'”, dice la neo governatrice sarda ...