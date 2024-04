Tragedia a Serradifalco | muore dopo un terribile schianto con la moto contro un carroattrezzi

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Un uomo di 30 anni, Calogero Pace, ha perso la vita a, nella provincia di Caltanissetta, a seguito di un tragico incidente stradale. Il giovane, alla guida di unacicletta, è stato coinvolto in una collisione con un carro attrezzi intorno alle 14:30. Al momento dell’arrivo dell’ambulanza del servizio medico di emergenza 118, ilciclista era in arresto cardiaco. Purtroppo, nonostante i soccorsi, è stato dichiarato deceduto all’arrivo presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

