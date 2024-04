Traffico Roma del 02-04-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto Buonasera un incidente provoca code sulla diramazione dinord tra l’uscita di Settebagni è il raccordo in direzioneun altro incidente è segnalato sulla via Flaminia all’altezza del cimitero di Prima Porta con Code in direzione Morlupo anche sulla vicina via Cassia bis a causa di un incidente si sta in coda tra il raccordo anulare e Castel dei ceveri in uscita daè sempre nella zona nord della città troviamo Cod nelle due direzioni all’altezza di Settebagni per la presenza di un cantiere altre Code in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Tor di Quinto e Corso di Francia direzione Stadio Olimpico usciamo dalla cittàdi rientro verso la capitale lungo l’autostrada A1-napoli con rallentamenti a tratti tra Cassino e ...