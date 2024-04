Traffico Roma del 02-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio e ben trovatiin aumento sulle strade della capitale è in tangenziale si sta in coda tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni Code in uscita dapoi sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e il raccordo anulare sul raccordo code per incidente in carreggiata interna tra la Bufalotta e La Rustica Poi troviamo code atlanti in esterna tra la Pontina è la Anagnina code per lavori sulla via Salaria nelle due direzioni all’altezza di Settebagni si sta infila peranche sulla diramazione dinord tra Settebagni e raccordo anulare lungo l’autostradaNapoli code a tratti perin direzionetra Frosinone e Colleferro brevi code poi sulla diramazione diSud ...