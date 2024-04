Traffico Roma del 02-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità da ieri primo Aprile novità per il servizio di trasporto pubblico nella zona di Torrino Mezzocammino cambiato il percorso della linea bus 787 diventa una circolare con capolinea unico a viale di Val Fiorita intanto proseguono i lavori di rinnovo dei Binari in via dei Reti la strada rimane chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazioni anche su Piazza del Verano all’altezza di via Tiburtina via dei Reti con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci modificato anche il percorso di numerosi bus a Ostia per interventi alle condutture dell’acqua è chiusa alvia Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica In collaborazione con Luce Verde infomobilità