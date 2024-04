Traffico Roma del 02-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità fascia verde prorogati sino a fine ottobre i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti lo stop Valido dal lunedì al sabato festivi esclusi interessa le auto a benzina sino a Euro 2 quelle diesel fino a Euro 3 moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 previste delle deroghe tutti i dettagli e la mappa della fascia verde sumobilita.it le altre notizie un’anticipazione sul fine settimana in arrivo sabato dalle 18 all’Olimpico si giocherà il derbyLazio il trasporto pubblico per raggiungere lo stadio sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità