Traffico Roma del 02-04-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 2 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la via Ardeatina è il bivio per laNapoli un incidente sulla Cristoforo Colombo rallenta la circolazione all’altezza di via Ermanno Wolf Ferrari per la rottura di tubature è chiusa alvia Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica inevitabili disagi nelle ore di maggiorin zona Torre Spaccata chiusa alViale deinisti tra via Adolfo Giaquinto e via Pietro Sommariva per un albero pericolante a nord della capitale è rallentato ilsu via Salaria tra via di Settebagni e la diramazione diNord in direzione fuoriper i dettagli ...