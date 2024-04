Traffico Roma del 02-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Bentrovati dalla redazione da ieri per la rottura di tubature è chiusa alvia Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica proseguono i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazioni anche su Piazza del Verano all’altezza di via Tiburtina a via dei Reti con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci modificato il percorso del bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità