Traffico Roma del 02-04-2024 ore 08 | 30

(Di martedì 2 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto incidente lungo la carreggiata interna del raccordo Ci sono code tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata esternarallentato tra Tor Bella Monaca e Nomentana rallentamenti e code lungo il tratto Urbano della 24 da via Fiorentini alla tangenziale per incidente Code in via Merulana all’incrocio con via Labicana incidente con rallentamenti anche in via Casilina nei pressi della stazione di Torrenova è in Viale maresciallo pilurzi altezza corso Francia trafficata la via Aurelia e la Flaminia verso il centro da ieri per la rottura di tubature è chiusa alvia Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica per i dettagli di queste e di altre notizie potete sempre consultare il sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto grazie per l’ascolto un ...